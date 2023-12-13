نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا بخسارة قاسية بملعبه أمام بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني على نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي بايرن ميونخ اللاعب كينجسلي كومان في الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من هاري كين.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بايرن ميونخ عند النقطة 16، يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد أربع نقاط.