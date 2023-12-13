نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار المونديال.. اتحاد جدة يضرب موعدًا مع الأهلي وتصريح إمام عاشور يُشعل السوشيال ميديا والتاريخ يُنصف العميد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عاشقي كرة القدم عن ملخص أخبار سريعة عن مونديال الأندية 2023، تشمل الأحداث التي تناولها اليوم؛ ويقدم لكم "دوت الخليج الرياضي" ملفًا موجزًا بعنوان "ملخص أخبار المونديال" نتناول فيه أهم ما جاء من أحداث خبريًَا وفنيًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

أولى تدريبات الأهلي استعدادًا لكأس العالم للأندية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول في السعودية على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لانطلاقة كأس العالم للأندية.

أول تصريح من إمام عاشور بالإنجليزية قبل كأس العالم للأندية

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام": "متحمس لكأس العالم للأندية في جدة، وأتطلع لكتابة التاريخ معًا".

"طموحنا الوصول للنهائي".. تصريحات قوية من الشناوي قبل ضربة البداية في مونديال الأندية

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق اكتسبوا خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون إلى تحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وقال الشناوي: «المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة تعد المرة الرابعة بالنسبة إليَّ على التوالي، ولا شك أنها حدث كبير للجميع داخل النادي، والأهلي هو الأفضل في قارة إفريقيا وفخر لأي لاعب الوجود ضمن صفوفه، وتمثيله في كبرى البطولات، وهذه المرة طموحنا الوصول لنهائي البطولة بعدما سبق وتوجنا بالميدالية البرونزية».

وأضاف قائد الأهلي: «فخور بالوجود في الأهلي الذي يتمنى أي لاعب في مصر أن يكون بين صفوفه، كما أنني سعيد للغاية بتقلد شارة القيادة وقيادة الفريق في أكثر من بطولة من بطولات كأس العالم للأندية، وأن أكون بصحبة المجموعة الحالية، وهذا شرف عظيم بالنسبة إليَّ».

وواصل: «لاعبو الأهلي اكتسبوا خبرات كبيرة من المشاركة في كأس العالم للأندية، وسبق وواجهنا فرقًا كبيرة مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وبالتالي زالت الرهبة تمامًا وأصبح لاعبو الفريق لديهم الخبرة في التعامل مع المباريات الصعبة».

وتابع الشناوي تصريحاته: «أقول لجماهير الأهلي: طموحنا هو الوصول للنهائي وتحقيق ميدالية أفضل من البرونزية، ولاعبو الفريق أصبح لديهم طموحات كبيرة، ودائمًا أتحدث معهم من أجل تحقيق إنجاز جديد لهم وللنادي».

وبسؤاله عن ذكرياته في كأس العالم للأندية، قال: «شاركت مع الأهلي في 3 بطولات متتالية، وأعتبر مباراة بالميراس البرازيلي من أفضل ذكرياتي بعد الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية».

وزاد: «علاقتي جيدة مع اللاعبين وهناك احترام متبادل بيننا، وفخر لي أن أكون قائدًا للفريق، ونحن مجموعة واحدة هدفها تحقيق البطولات، ونسير بنظام جيد داخل النادي، وغرفة الملابس دائمًا يسودها الحب والاحترام».

وتابع: «لاعبو الأهلي يسيرون وفق نظام محدد، ويعرفون واجباتهم قبل المباريات، ودائمًا زملائي الكبار في الفريق لهم دور مهم معي خاصة قبل المواجهات الحاسمة».

وأضاف: «الجيل الحالي حقق ألقابًا كثيرة، واستطاع تحقيق إنجازات عديدة، هدفنا الموسم الحالي تحقيق المزيد من الألقاب، وقد ينخفض المستوى في بعض الفترات لكن اللاعبين يعودون بسرعة إلى مستواهم المعهود، وكلنا فريق واحد، وهذه هي سمات لاعبي الفريق، والأهم بالنسبة إلينا إسعاد الجماهير».

ووجه الشناوي رسالة إلى جماهير الأهلي وقال: «الجمهور دائمًا هو رقم 1 بالنسبة إلينا، ونعمل على إسعادهم، ونكون سعداء للغاية بوجودهم، كما أن دعمهم للفريق في المدرجات يحملنا مسئولية كبيرة، واللاعبون يقدرون ذلك ويبذلون قصارى جهدهم من أجلهم».

وأتم: «ما زال لدينا العديد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، ونسعى للفوز بكل البطولات من أجل جمهور الأهلي».

افتتاح المونديال.. اتحاد جدة يفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية بكأس العالم للأندية 2023

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في اللقاء القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية" الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

سجل رومارينهو هدفه الأول في الدقيقة 29، وسجل كانتي الثاني في الدقيقة 34، واختتم بنزيما الأهداف بالشوط الأول في الدقيقة 40 لينتهى 3/0.

الاتحاد يضرب موعد ناري أمام النادي الأهلي في مونديال الأندية

ضرب نادي الاتحاد السعودي موعدًا ناريًا مع نظيره الأهلي المصري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، يوم 15 ديسمبر الجاري.

"تاريخ المونديال".. الاتحاد السعودي يتفوق على الأهلي قبل صدام كأس العالم للأندية

سبق والتقى الأهلي مع نظيره اتحاد جدة في 4 مواجهات سابقة قبل الصدام المرتقب بين الفريقين في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، ولم يفز المارد الأحمر في أي مباراة، مقابل 3 انتصارات للفريق السعودي وتعادل وحيد.

كأس العالم للأندية.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

تبث مباراة الاتحاد ضد الأهلي مساء الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد جدة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينهو، إيجور كورنادو، كريم بنزيما.