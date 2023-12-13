هنا المونديال.. كريم بنزيما يتفوق على حسين الشحات (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، في التفوق على حسين الشحات لاعب فريق الأهلي المصري وذلك في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية.

نتيجة مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في المونديال

وانطلقت مساء أمس الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، مباريات بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، والتي أقيمت بمواجهة قوية بين فريقي اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

حيث حقق فريق اتحاد جدة فوزًا كبيرًا على نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، بثلاثة أهداف نظيفة، سجل فيهم النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثالث لفريقه.

كريم بنزيما يتفوق على حسين الشحات في المونديال

وبهدفه مع اتحاد جدة، نجح كريم بنزيما في التسجيل في النسخة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تمكن من إحراز الأهداف عندما كان يلعب في صفوف فريق ريال مدريد خلال السنوات الماضية، وبذلك فإنه تفوق على حسين الشحات الذي سجل مع النادي الأهلي في ٣ نسخ.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره اتحاد جدة، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.