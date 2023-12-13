نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حجازي.. مباراة الأهلي ستكون مباراة كبيرة أمام أكبر نادي في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حجازي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عقب فوز فريقه العميد أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

وفاز الاتحاد بثلاثية نظيفة، سجل رومارينيو الهدف الأول في الدقيقة 29، وأضاف نجولو كانتي الهدف الثاني عند الدقيقة 34، وعزز كريم بنزيما التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 41.

وقال حجازي: "لا يوجد مباراة سهلة ولم تكن مباراة اليوم سهلة أيضًا، والمباراة المقبلة أمام الأهلي ستكون مباراة كبيرة أمام أكبر نادٍ في إفريقيا ونحن أكبر نادٍ في آسيا، وستكون مواجهة قوية عربية، وان شاء الله سنحقق الفوز ونقوم بإسعاد جماهيرنا".

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

يواجه الاتحاد نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل 15-12-2023 على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.