نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البروفة الأخيرة.. تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره نادي النجم الأحمر، اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

ويحتضن ملعب راجكو ميتيتش مباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويبحث فريق مانشستر سيتي عن الفوز، في البروفة الأخيرة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي اليوم

ومن المقرر أن تذاع مباراة نادي مانشستر سيتي ونظيره النجم الأحمر، عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس بالتحديد بريميوم 1، ويعلق علي اللقاء المذيع علي محمد علي

يذكر أن فريق مانشستر سيتي يقع في المجموعة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تضم كلا من: النجم الأحمر، يونغ بويز، ار بي ليبزيج.