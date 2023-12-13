نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الشتوية "ضربة معلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، لتدعيم صفوف الفريق في بعض المراكز.

وكان المدرب السويسري مارسيل كولر، قد أوصى في الفترة الأخيرة بضرورة التعاقد مع بعض الأسماء البارزة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والذي جاء في مقدمتهم عمر كمال عبدالواحد.

الأهلي يحسم صفقة عمر كمال

وصرح محمد أبو علي الناقد الرياضي:" أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، سيكون لاعبا في صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والأمر قد يكون محسوم".

وواصل أبو علي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب حسم أمره بالتواجد في الأهلي، والإعلان سوف يكون عقب بطولة السوبر المصري".

ويترتب جماهير جماهير جماهير وعاشقي المارد الأحمر في مختلف البلدان، المواجهة القادمة أمام منافسه المتوهج اتحاد جدة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، مساء يوم الجمعة القادم، بعد اجتياز عقبة نظيره أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية بثلاثية نظيفة.