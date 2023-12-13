تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة سيرفينيا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق سيرفينيا زفيزدا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا في الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب "راجكو ميتيتش".

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة سيرفينيا زفيزدا

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: سيرجيو جوميز، جوسكو غفارديول، ناثان آكي، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، كالفن فيليبس، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا عبر قناة beIN Sports 2 HD بصوت المعلق المصري الشهير علي محمد علي.