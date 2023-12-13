نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبرى المفاجأت.. عودة عبد الحفيظ لـ الأهلي عبر هذا المنصب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة النادي الأهلي في الفترة القادمة، لمواصلة ضم الكوادر الهامة والمميزة من أبناء القلعة الحمراء، ضمن تشكيل شركة الكرة، والتي سوف تكون مسئولة بشكل كبير عن ملف فريق كرة القدم.

وشهدت الفترة السابقة، رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن المارد الأحمر، وتكليف خالد بيبو بمواصلة مسيرته في هذا المنصب.

عودة عبد الحفيظ للأهلي

وصرح أحمد جلال الناقد الرياضي:" أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرشح للعودة إلى النادي عن طريق منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة".

وأختتم جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "عبدالحفيظ أصبح قريب للغاية من شركة الكرة، ولكن حتى الآن لم يبدي موقفه بشكل نهائي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية 2023، عندما يواجه صاحب الأرض والجمهور نادي اتحاد جدة مساء يوم الجمعة القادم، عقب فوزه في المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد.