نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 13-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسدل الستار على الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي تضم ثمانية مباريات مثيرة، تبحث فيها جميع الأندية على استكمال هذا الدور بنجاح.

وتنص اللائحة الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا، على صعود كل متصدر المجموعة، ووصيف المجموعة، بينما ينتقل أفضل ثوالث لمسابقة دوري ابطال أوروبا.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

وتقسم الأندية المتنافسة في المسابقة القارية الأغلى، في ثمان مجموعات جاء ترتيبهم كالاتي:

المجموعة الاولى:

1- بايرين ميونخ: 16 نقطة

2-كوبنهاجن: 8 نقاط

3- جالاتا سراي: 5نقاط

4-مانشتسر يونايتد: 4 نقاط

المجموعة الثانية:

1-ارسنال: 13 نقطة

2- بي اس في: 9 نقاط

3- لنس: 8 نقاط

4- إشبيلية: 2 نقاط

المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد: 18 نقطة

2-نابولي: 10 نقاط

3-براغا: 4 نقاط

4- يونيون برلين: نقطتين

المجموعة الرابعة:

1-ريال سوسيداد:12 نقطة

2-الإنتر:12 نقطة

3- بنفيكا: 4 نقاط

4- ريد بول سالزبورغ: 4 نقاط

المجوعة الخامسة

أتليتكو مدريد: 11 نقطة

لاتسيو: 10 نقاط

فينورد: 6 نقاط

سليتك: 7 نقاط

المجموعة السادسة

بروسيا دورتموند: 10 نقاط

باريس سان جرمان: 7 نقاط

نيوكاسل يونايتد: 5 نقاط

ميلان: 5 نقاط

المجموعة السابعة

مانشتر سيتي: 15 نقطة

لايبزيغ: 9 نقاط

يونغ بويز: 4 نقاط

النجم الاحمر: نقطة

المحمومة الثامنة

برشلونة: 12 نقطة

بورتو: 9 نقاط

شاختار: 9 نقاط

انتويرب: 0 نقاط