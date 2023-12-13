نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة أونيون برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ريال مدريد الإسباني العلامة الكاملة، بعد أن سجل داني سيبايوس هدفا في الدقيقة 89 ليقود مدريد للفوز 3-2 على أونيو برلين في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الفريق الألماني في نهاية الشوط الأول عندما استغل كيفن فولاند خطأ ديفيد ألابا ليحرز التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع.

مودريتش يهدر ركلة جزاء

وأهدر لوكا مودريتش ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في نهاية الوقت الأصلي.

ونجح خوسيلو في إحراز هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة 61، قبل أن يهز الشباك مجددا في الدقيقة 73 بضربة رأس أخرى.

وأدرك الفريق الألماني التعادل، بتسديدة منخفضة من أليكس كرال في الدقيقة 85.

ورفع ريال رصيده إلى 18 نقطة ليتأهل إلى دور الستة عشر رفقة نابولي ثاني الترتيب برصيد 10 نقاط.