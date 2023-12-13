ماذا قدم النيجيري فيكتور أوسيمين للظفر بجائزة أفضل لاعب أفريقي؟ (أرقام)

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أحمد جودة - القاهرة - توج النيجيري فيكتور أوسيمين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية مساء الاثنين بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكوكبة من نجوم كرة القدم الأفريقية.

وحصد النجم النيجيري الجائزة بعدما تفوق على الثنائي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقدم اوسيمين موسما استثنائيا رفقة فريق نابولي الإيطالي للتتويج وقاد فريقه للتتويج بلقب الأسكوديتو للمرة الأولى منذ 33 عاما متفوقا على عمالقة إيطاليا.

وأصبح أوسيمين أول نيجيري يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد غياب دام 24 عاما، وتحديدا منذ تتويج كانو بالجائزة عام 1999.

أرقام أوسيمين الأفضل في إفريقيا

وخاض أوسيمين 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي وسجل 26 هدفا وساهم في تحقيق فريقه انتصارات حاسمة ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل.

كما تمكن النسر النيجيري من تحقيق إنجازين تاريخيين مع نابولي، حيث أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، في تاريخ المسابقة، بجانب كونه الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي 56 هدفا على مدار 4 مواسم.

كما قاد اللاعب صاحب ال25 عاما المنتخب النيجيري للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بعدما سجل 10 أهداف ليتصدر قائمة هدافي التصفيات