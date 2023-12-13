نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: الأهلي سيفوز على اتحاد جدة بالمونديال وكولر وبيبو ضحايا القلعة الحمراء وموديست أصبح ورطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي الرياضي على أسباب تراجع مستوى النادي الأهلي في المباريات الأخيرة، ومشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية مؤكدا على ثقته في الفوز أمام اتحاد جدة السعودي.

ميدو يهاجم موديست ويتحدث عن كولر وبيبو

وصرح ميدو خلال ظهوره على برنامج الهدف المذاع عبر قناة أون تايم سبورت:" أرى أن مارسيل كولر يواجه ظلم كبير في الفترة الأخيرة داخل الأهلي بسبب حملات الهجوم عليه، المدرب تفاجئ بضغط غير مسبوق من توالي المباريات في مختلف البطولات

وتحدث:" الدوري الإفريقي كان تأثيرها على الأهلي بالسلب، خاصة وأن الفريق شارك بسبب ضخامة قيمة الجوائز المالية ولهذا السبب لجأ المدرب مجبرا على التدوير بين اللاعبين".

وأشار:" خالد بيبو أيضا يتعرض لظلم كبير بسبب الفترة الانتقالية الحالية التي يمر بها المارد الأحمر والجميع يرى وجود تذبذب كبير في المستوى والنتائج".

وواصل:" من محاسبة المسؤول عن ضم موديست، كيف تتعاقد مع لاعب 35 سنه ولم يخوض أي فترة تأهيل قبل وصوله للأهلي، وأحب الخطيب كثيرا وانصحه بضم مدرب تقني".

وأختتم:" الزمالك قادر هذا الموسم على التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، بجانب الدوري المصري فب ظل نزيف النقاط المتكرر من الأهلي وبيراميدز، ولكن يجب أن تعامل جميع المباريات على أنها مباريات كؤوس"