نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسين بونو يتصدر.. فيفا يعلن أفضل 3 حراس مرمى في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى منتخب أسود اطلس ونادي الهلال السعودي، إلى سباق جديد لحصد الجائزة الكبرى من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) كأفضل حارس مرمى في العام الحالي 2023.

ومن المنتظر أن يقام الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 15 يناير المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

- بونو وكورتوا وإيدرسون في سباق أفضل حارس مرمى بالعالم

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الأسماء داخل القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام الجاري 2023.

وتضمنت قائمة الفيفا الأخيرة ثلاثة مرشحين، وهم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، والبرازيلي إيديرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا نجم ريال مدريد الإسباني.

وأكد مسؤولو "فيفا" في بيان رمسي على الموقع الرسمي، على كيفية اختيار الفائز بناء على تقييم أداء اللاعبين خلال الفترة من 19 كانون الأول/ ديسمبر 2022 حتى 20 آب/ أغسطس 2023.

ويذكر أن توج بونو مؤخرا يلقب أفضل حارس مرمى في قارة إفريقيا عن الموسم الحالي، ضمن جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".