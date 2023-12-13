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أحمد جودة - القاهرة - كأس العالم للأندية الأتحاد يقسو على أوكلاند سيتي بثلاثية ويضرب موعداً مع الأهلي

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة وتردد القنوات الناقلة للمباراة.

كأس العالم للأندية، موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة، ينتظر النادي الأهلي مباراة قوية في الدور ربع النهائي في افتتاح مبارياته في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء 12 ديسمبر.

حيث من المقرر أن يواجه النادي الأهلي صاحب الأرض والضيافة وبطل الدوري السعودي فريق الاتحاد يوم الجمعة المقبلة بعد أن نجح اتحاد جدة في الانتصار والفوز على أوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية، بثلاثة أهداف دون رد.

ويبحث عشاق ومحبي النادي الأهلي عن موعد المباراة في البطولة المحببة لهم حيث يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويسعي لتحقيق إنجازا جديد بعد أن نجح في الحصول على المركز الثالث أكثر من مرة، حيث يرغب المارد الأحمر فى التأهل إلى النهائى وحصد اللقب لأول مرة.

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة



كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يواجه الأهلي واتحاد جدة يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر في ثاني مباريات البطولة، على استاد الملك عبدالله بالمدينة الرياضية، وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة كأس العالم للأندية والتردد الخاص بها

ومن المقرر أن يتم عرض المباراة على قناة أون تايم سبورت الأرضية، وعلى شبكة قنوات ssc السعودية، عبر التردد التالي:-

تردد قناة ssc السعودية

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أسفرت عن وقوع الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، في حال تخطي الأهلي اتحاد جدة.

وعلى الجانب الآخر ينتظر السيتى الفائز من أورأوا ريد دياموندز وليون المكسيكى فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الأندية المشاركة في البطولة

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة وتردد القنوات الناقلة للمباراة

ويشارك النادي الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.

بينما يشارك اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه،

فيما يسجل مانشستر سيتى المشاركة الأولي له في البطولة.

أورأوا ريد دياموندز.

وليون المكسيكى.

فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية.

وأوكلاند سيتي.

المواجهات السابقة بين الأهلي واتحاد جدة

ويسجل التاريخ رقم سلبي للأهلى أمام اتحاد جدة حيث تقابل الأهلي واتحاد جدة في 3 مباريات، شهدت جميعهم التفوق للفريق السعودي، حيث كانت المواجهة الأولى بين الفريقين في عام 1995 بالبطولة العربية، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وشهدت فوز الاتحاد بنتيجة 1-0 على الأهلي.