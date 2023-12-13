الرياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واتحاد جدة فى مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراة قوية أمام نظيره اتحاد جدة السعودي، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقام بالمملكة العربية السعودية، بعدما تغلب الأخير في مباراته الافتتاحية على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.

مباراة الأهلى واتحاد جدة

وتستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري، وحتى يوم الـ22 من الشهر نفسه، حيث انطلقت البطولة يوم أمس وشهدت فوز اتحاد جدة على أوكلاند، ليضرب موعدا مع الأهلي في الدور الثاني يوم الجمعة المقبل.

موعد واتحاد جدة في كأس العالم للأندية وملعب اللقاء

تنطلق مباراة الأهلي واتحاد جدة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الـ15 من ديسمبر 2023، بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية والمعلق

أعلنت مجموعة قنوات SSD  السعودية مالكة حقوق البث لمباريات بطولة كأس العالم لأندية، عن نقل مباراة ربع نهائي البطولة التي جمع بين فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، عبر فضائيتهاSSC HD Sports  بتعليق الجنرال مدحت شلبي.

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التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام اتحاد جدة 

يتوقع أن يخوض فريق الأهلي المصري بقيادة السويسرب مارسيل كولر مباراة الاتحاد بتشكيل مكون من الشناوي في المرمى أمامه رباعي الدفاع معلول وياسر وربيعة وهاني، وبالوسط عاشور ومروان عطية وديانج وبالهجوم الشحات، كهربا وبيرسي تاو

تشكيل اتحاد جدة 

المرمى: جروهي

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش ومهند الشنقيطي.

الوسط: كانتي، فابينيو وفيصل الغامدي.

الهجوم: رومارينهو، إيجور كورنادو وبنزيما.

قائمة الأهلى المشاركة فى مونديال الأندية والمستبعدين

واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة تضم كلا من الشناوي، شوبير وحمزة علاء، في حراسة المرمى، وبالدفاع على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، عبدالفتاح، أكرم توفيق، وبالوسط عمرو السولية، أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية، وكوكا، وفي الهجوم طاهر، حسين الشحات، أفشة، كهربا وبيرسي تاو وكريم فؤاد وموديست، بينما تم استبعاد 6 لاعبين هم، كريم نيدفيد، الضاوي كريستو، محمود متولي ورضا سليم الوافد الجديد بسبب الإصابة، فيما استبعد كولر اللاعبين أحمد عبد القادر وصلاح محسن.

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مشاركات الأهلي في مونديال الأندية

يشارك الأهلى فى مونديال الأندية للمرة التاسعة في تاريخه، حيث سبق له الظهور بهذا المحفل العالمي الكبير في 8 مناسبات بأعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الأندية الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية وذلك خلف فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندى، صالأكثر مشاركة بـ11 مرة، فيما حل فريق ريال مدريد الإسبانى ثالثا بـ6 مشاركات، فيما يشارك منافسه اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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