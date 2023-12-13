علي ماهر يطمئن على جاهزية لاعبي المصري قبل مواجهة الزمالك بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره الزمالك غدا الخميس بالجولة التاسعة من منافسات دوري نايل.

اطمأن علي ماهر على جاهزيه لاعبي المصري من الحالة الفنية والبدنية قبل مواجهة الفريق الأبيض خلال الساعات المقبلة.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الزمالك وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب واللعب بإيجابية على مرمى الخصم.

يسعي علي ماهر لتحقيق الفوز علي أبناء ميت عقبة وحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين الموقف بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

المصري ينتظم في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك

انتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس الثلاثاء في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب وذلك استعدادا لخوض مباراته الهامة أمام الزمالك والمرتقبة بالجولة بالدوري.

كان الفريق قد خاض أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية مرانه الأساسي استعدادا للقاء وهو المران الذي اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية.

اختتم المران بتقسيمة قوية شهدت منافسة بين جميع اللاعبين من أجل كسب ثقة الجهاز الفني للفريق، فيما يختتم الفريق تدريباته اليوم الأربعاء بمران خفيف ببرج العرب.

ترتيب المصري والزمالك بالدوري

يحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة وخاض المصري 7 مباريات فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

