نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم تنتهي القصة.. أخر مفاجأت كريستيانو رونالدو لـ النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي نادي النصر السعودي في الفترة القادمة، مصير نجم الفريق، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من الرحيل أو البقاء داخل صفوف العالمي.

ويعيش رونالدو في المواسم الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية فترة تألق وسعادة كبيرة، في ظل مساعدة فريقه على حصد البطولات المختلفة.

- النصر يقترب من تجديد عقد رونالدو

ونشرت الصحف السعودية مؤخرا، العديد من الأنباء التي تؤكد اقتراب مسؤولو نادي النصر من تجديد عقد رونالدو مع العالمي لمواسم قادمة، بعد موافقة الطرفين على جميع بنود العقد الجديد.

ومن المنتظر أن يتم تجديد عقد رونالدو حتى موسم 2027، أي أن اللاعب لن يعتزل قبل كأس العالم القادم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن عقد رونالدو الحالي مع النصر ينتهي موسم 2025، كما أن ربطت بعض التقارير الأجنبية اسم رونالدو ببعض الفرق الأوروبية من جديد مثل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

