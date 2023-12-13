هنا المونديال.. مدرب أوكلاند سيتي: نحن فريق هواه لا يمكن مقارنتنا بأندية كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - علق ألبرت فيدال مدرب أوكلاند سيتي النيوزلندي، عن خسارة فريقه أولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، أمام نادي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف دون رد.

ويستعد العميد السعودي، لخوض مواجهة ربع النهائي أمام الأهلي المصري، نساء يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

- مدرب أوكلاند يبرر خسارة فريقه

وأكد مدرب أوكلاند في تصريحات صحفية:" نيوزيلندا دولة لا تتمتع كرة القدم داخلها بشعبية كبيرة مثل بعض الألعاب الأخرى، الرجبي والكريكيت".

وتابع:" نحن فريق هواه لا يمكن مقارناتنا بفرق أخرى مثل الاتحاد الذي يمتلك لاعبين مميزين وعالميين".

وواصل:" إذا تحدثنا عن المنافسة مع الاتحاد سيكون في الرجبي فقط، ونفوز عليهم بالتأكيد، واللاعبين يقضون عطلتهم في المونديال بعد طلب إجازات من أعمالهم فهم ليسوا محترفين".

وأختتم:" شاهدنا الفوارق بين الفريقين ومجارتهم داخل الملعب أمر ليس بالسهل على الإطلاق، لما يضمه من نجوم كبار مثل بنزيما وكانتي وفابينيو".