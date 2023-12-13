نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. هل يلمع محمد عبد المنعم في أعين جمهور الاتحاد مرة أخرى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلمع نجوم كرة القدم في سماء الملاعب، ليشغلوا عقول الأندية الأخرى، ليتلألأ كل نجم في أعين الجماهير، خاصةً النجم الذي يقدم كرة قدم تذهل العقول، وهذا ما حدث مع لاعب الأهلي محمد عبد المنعم، عندما نظر إليه جماهير اتحاد جدة السعودي وهو متألق مع المارد الأحمر بعد نجاحه في تسجيل هدف فوز الأهلي المصري، وحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمد عبد المنعم



رغبة اتحاد جدة في ضم لاعب الأهلي

حيث كانت رغبة نادي اتحاد جدة شديدة بالتعاقد مع اللاعب الذي قدم عروضًا رائعة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الماضية أيضًا، وكانت الأعين عليه من قبل النادي السعودي وجماهيره، لضمه وتعويض غياب أحمد حجازي لاعب الاتحاد عقب تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي.



صراع بين المدربين لضم اللاعبين المميزين



يصارع مدرب كل فريق من أجل الحصول على خدمات لاعب مميز، ويضعه على طاولة اهتمامه عندما يرى تألقه مع فريقه، وهنا يأتي دور تلك البطولات حيث تجعل الأعين تلتفت للاعبين ومستواهم، فيتكون عند كل فريق فكرة التعاقد مع اللاعب الذي قدم مستوى متميز ويقرر تحويل الخيال إلى واقع ويأخذ قرارا بضمه بعد وضعه تحت الميكروسكوب.



انشغل عقل البرتغالي نانو سانتو مدرب اتحاد جدة بنجم دفاع النادي الأهلي محمد عبد المنعم عقب تألقه مع الفريق وحصد العديد من البطولات، ومن جانب جماهير الاتحاد أبدت إعجابها الشديد ورغبتها في ضم اللاعب بنشر تويتات عبر "أكس"، وكذلك عبر "الفيسبوك".



رغبة جماهير اتحاد جدة في ضم عبد المنعم



كما تناولت جماهير اتحاد جدة خبر اهتمام العميد بالتعاقد مع محمد عبد المنعم بفرحة بالغة ممنية النفس في أن تنجز إدارة الاتحاد إتمام صفقة عبد المنعم لأنها تعد صفقة من العيار الثقيل.

جماهير اتحاد جدة عبر إكس

وقد نشر جماهير اتحاد جده عن لاعب الأهلي الأتي: "والله هذا لو يجي ينسيكم شيء اسمه حجازي".



وجاء أخر أيضًا قائلا: "أقسم بالله أسطورة يارب يجي"، وواصل الجماهير: "حجازي مين ذا اقشعوه وهاتو عبد المنعم لو أتى مستعد أجزم بيكون أسطورة الاتحاد لمدة 10 سنوات قدام"، كما تصدر لاعب الأهلي تويتر بهشتاج محمد عبد المنعم مطلب اتحادي.

جماهير الاتحاد عن عبدالمنعم

أحمد حجازي يُشيد بمحمد عبد المنعم



وألقى عبد المنعم استحسان اللاعب الدولي أحمد حجازي الذي أشار أن لاعب الأهلي يُعد من أبرز قلوب الدفاع في الكرة الإفريقية خلال الوقت الحالي.



ولكن توالت الأيام والبطولات وبات اللاعب يواصل في تألقه واستمراره داخل جدران النادي الأهلي، ولم يحصل اتحاد جدة على ما كان يخطط له لضمه والاستفادة من خبرات نجم المارد الأحمر، وتتوالى الأيام ويلاقي فريق اتحاد جده السعودي نظيره النادي الأهلي وتجمع بينهما مباراة في كأس العالم للأندية لعام 2023.

حجازي وعبد المنعم



الأهلي يمدد عقد محمد عبد المنعم

ويبدأ مسئولو الأهلى في الحفاظ على اللاعب وإنهاء ملف تمديد تعاقد مدافع الفريق، عقب انتهاء مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، للحفاظ عليه من أعين الأندية.

مشاركة محمد عبد المنعم مع الأهلي

حيث شارك محمد عبدالمنعم مع الأهلى في61 مباراة فى جميع البطولات، ونجح في إحراز 6 أهداف، منها 5 فى دورى الأبطال وهدف فى كأس مصر.

الأهلي يستعد لمواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة الموافق 15/12/2023، وذلك عقب فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفه، وتأهله لمقابلة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية، فهل يتألق عبد المنعم أثناء مشاركته مع الأهلي ويلمع في أعين جمهور الاتحاد مرة أخرى؟