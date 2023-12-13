عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة سيرفينيا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق سيرفينيا زفيزدا، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا في الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب "راجكو ميتيتش".

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة سيرفينيا زفيزدا

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: ستونز، آكجي، جوميز، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، كالفن فيليبس، نونيز

خط الهجوم: بوب، جريليتش، هاميلتون.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا عبر قناة beIN Sports 2 HD بصوت المعلق المصري الشهير علي محمد علي.



تردد قناة beIN sports 2 على نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.