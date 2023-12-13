نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الإعلان عن حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الحكم الذي من المقرر له أن يتولى مهمة قيادة المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي واتحاد جدة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأسند الاتحاد مهمة التحكيم إلى خيسوس فالنزويلا ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، وتوليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، والنيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

وضرب اتحاد جدة السعودي موعدًا مع الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب (الجوهرة المشعة)، فى افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.



نبذة عن الحكم خيسوس فالنزويلا

وسبق أن أدار خيسوس فالنزويلا من قبل نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 و2023 والتي تعادل الكونفدرالية، وقاد مواجهة ريكوبا سود أمريكانا 2022 والتي انتهت بالتعادل في كأس السوبر القاري.



وكانت صافرته موجودة في مباراة واحدة الموسم الجاري بالدوري السعودي بين الأهلي والوحدة وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1، كما أدار من قبل مباراتين في كأس العالم 2022، و3 مباريات في أولمبياد طوكيو 2022.

ويذكر أن إسناد مواجهة الأهلي والاتحاد، ستكون أول مباراة للحكم الفنزويلي في تاريخه بمنافسات كأس العالم للأندية.