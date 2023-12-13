نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف أبو الحسن مدربا لطائرة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن كواليس رحيل أحمد مصطفى المشرف على قطاع الطائرة بالقلعة البيضاء من منصب المدير الفني للفريق الأول بأبناء ميت عقبة.

وقال المصدر إن أحمد مصطفى لم يتواجد في مران أمس الثلاثاء، وتم إخطاره بترك مهمة قيادة الفريق الأول فنيا خلال المرحلة القادمة، والاكتفاء بمنصب المشرف على قطاع الطائرة بالنادي.

أشرف أبو الحسن مدربا لطائرة الزمالك

وأكد المصدر أن أشرف أبو الحسن نجم الزمالك السابق هو القائم حاليا بأعمال المدير الفني للفريق لحين إصدار أي قرار من مجلس الإدارة بشأن هذا الملف.

وأوضح المصدر أن الساعات الأخيرة لأحمد مصطفى مع الفريق الأول شهدت توترا في علاقته ببعض اللاعبين مما تسبب في رحيله عن منصبه.

وأضاف المصدر أن جميع لاعبي النادي يساندون أشرف أبو الحسن في مهمته التدريبية الأولى، مشيرا إلى أن النية داخل الزمالك تتجه إلى استمرار "أبو الحسن" في منصبه الجديد لنهاية الموسم في حالة تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة.

