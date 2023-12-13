عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي ضد نيوكاسل يونايتد بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2023/2024.

وتقام أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كالابريا، ثيو، توموري، فلورينزي.

خط الوسط: تشيك، راينديرز، موسى.

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد

وستبث المباراة عبر مجموعة بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2 بتعليق "عصام الشوالي".