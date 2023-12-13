نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. مهيب يكشف موقف عبدالقادر من الرحيل عن الأهلي وميدو يهاجم موديست وتصريحات قوية من السولية عن مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

مهيب عبد الهادي يكشف موقف أحمد عبد القادر مع الأهلي في يناير

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي مع القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":وجهة أحمد عبد القادر القادمة في الانتقالات الشتوية القادمة سيكون الانتقال للاحتراف الخارجي وليس الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري".

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أحمد عبد القادر

ميدو يهاجم موديست ويتحدث عن كولر وبيبو



وصرح ميدو خلال ظهوره على برنامج الهدف المذاع عبر قناة أون تايم سبورت:" أرى أن مارسيل كولر يواجه ظلم كبير في الفترة الأخيرة داخل الأهلي بسبب حملات الهجوم عليه، المدرب تفاجئ بضغط غير مسبوق من توالي المباريات في مختلف البطولات.

مارسيل كولر

وتحدث:" الدوري الإفريقي كان تأثيرها على الأهلي بالسلب، خاصة وأن الفريق شارك بسبب ضخامة قيمة الجوائز المالية ولهذا السبب لجأ المدرب مجبرا على التدوير بين اللاعبين".

وأشار:" خالد بيبو أيضا يتعرض لظلم كبير بسبب الفترة الانتقالية الحالية التي يمر بها المارد الأحمر والجميع يرى وجود تذبذب كبير في المستوى والنتائج".

الخطيب وخالد بيبو

وواصل:" من محاسبة المسؤول عن ضم موديست، كيف تتعاقد مع لاعب 35 سنه ولم يخوض أي فترة تأهيل قبل وصوله للأهلي، وأحب الخطيب كثيرا وانصحه بضم مدرب تقني".

موديست

وأختتم:" الزمالك قادر هذا الموسم على التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، بجانب الدوري المصري فب ظل نزيف النقاط المتكرر من الأهلي وبيراميدز، ولكن يجب أن تعامل جميع المباريات على أنها مباريات كؤوس".

تصريحات عمرو السولية عن مونديال الأندية



قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية شرف عظيم، مشيرًا إلى أن للاعبي الأهلي هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم في البطولة.

وأكد السولية، في تصريحات رسمية، أن المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمر عظيم للغاية، وبالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما سبق أن حققنا الميدالية البرونزية في بطولات سابقة.

وأضاف أن أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي، ودائمًا كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق هذا الحلم، وأتمنى حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.