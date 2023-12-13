نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. ردود أفعال جماهيرية غاضبة بعد تصريحات وليد الفراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعل الإعلامي السعودي وليد فراج، فتيل الأزمة مبكرا بين جماهير الأهلي والاتحاد السعودي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة مونديال الأندية.

وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية، بداية من الأمس حتى الثاني والعشرون من الشهر الجاري.

وجاء التصريح الأبرز للإعلامي السعودي: "إن آخر مرة الأهلي فاز على اتحاد جدة الكرة كانت جبس".

ردود أفعال غاضبة من الإعلامي السعودي

التصريح كان عبر برنامجه أكشن يا دوري، والذي رفع فيه راية التحدي للجماهير الحمراء قبل مواجهة العميد.

ولاقى التصريح غضبا من الجماهير الحمراء، والتي طالبت فيها الفراج باحترام قيمة الأهلي وزعامته الافريقية، بينما فضلت فئة اخرى الصمت والرد في الملعب الجمعة المقبلة.

وتقام المواجهة ضمن دور نصف نهائي مونديال الأندية، الجمعة المقبلة الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر، وذلك في تمام الثامنة مساء.

ويدخل الاتحاد المباراة أمام الاهلي في قمة عربية خالصة، يعول فيها الاتحاد على سجلات انتصاره السابقة، بينما يدخل الاهلي معتمدا على اسمه وعراقته القارية.

وحال تخطي الاهلي الاتحاد السعودي، يستعد لمقابلة فلومينيسي البرازيلي.

