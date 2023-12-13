نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يسحق النجم الأحمر بثلاثية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نظيره فريق النجم الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول؛ بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي فريق مانشستر سيتي، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول؛ سجل ميكا فيليب لاعب فريق مانشستر سيتي تسجيل الهدف الأزل لفريقه في شباك النجم الأحمر.

ثم في الدقيقة 62 من أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب بوب نجم فريق مانشستر سيتي، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في شباك النجم الأحمر.

ومع الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني، اللاعب هوانج نجم فريق النجم الأحمر تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى مانشستر سيتي.

وأضاف فيليبس، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الثالث لفريقه؛ في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.

وسجل كاتاي، لاعب فريق النجم الأحمر؛ الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي، إلى النقطة 18 في صدارة جدول ترتيب مجموعته السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد فريق النجم الأحمر عند المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.