نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ضد النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيرفينيا زفيزدا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد النجم الأحمر

في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول؛ سجل ميكا فيليب لاعب فريق مانشستر سيتي تسجيل الهدف الأزل لفريقه في شباك سيرفينيا زفيزدا.

ثم في الدقيقة 62 من أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب بوب نجم فريق مانشستر سيتي، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في شباك سيرفينيا زفيزدا.

ومع الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني، اللاعب هوانج نجم فريق سيرفينيا زفيزدا تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى مانشستر سيتي.

وأضاف فيليبس، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الثالث لفريقه؛ في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.

وسجل كاتاي، لاعب فريق النجم الأحمر؛ الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي، إلى النقطة 18 في صدارة جدول ترتيب مجموعته السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد فريق سيرفينيا زفيزدا عند المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.