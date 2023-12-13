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أحمد جودة - القاهرة - حطم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا أرقامًا قياسية عقب الفوز أمام نظيره فريق النجم الأحمر مساء اليوم الأربعاء.

وتغلب المان سيتي على نظيره النجم الأحمر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يحطم أرقامًا قياسية بدوري الأبطال عقب الفوز أمام النجم الأحمر

وقد أنهى بطل الدوري الإنجليزي مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا مُتصدرًا بالعلامة الكاملة وبفارق 6 نقاط عن لابيزيج الذي تأهل لدور الـ 16 في وصافة المجموعة.

وعلى صعيد الأرقام فإن مانشستر سيتي هو أول نادٍ إنجليزي يُحقق 8 إنتصارات مُتتالية في دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح لدى مانشستر سيتي الآن 20 مباراة مُتتالية دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي للفريق السماوي.

