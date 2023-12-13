نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. علامة استفهام تجاه حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر متابعي بطولة كأس العالم للأندية 2023، قمة دور نصف نهائي البطولة والتي تجمع بين الأهلي المصري، اتحاد جدة السعودي.

وتقام المباراة الجمعة المقبلة، والتي توافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وأسندت قيادة المباراة الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، ويعاونه مواطنيه خورخي أوريجو مساعد أول، توليو مورينو مساعد ثان، ويتواجد كامبل-كيرك ك أو انا-ووغ حكما رابعا من أستراليا.

علامات استفهام حول اختيار الحكم الفنزويلي

الحكم الفنزويلي، هو أحد المتواجدين في السعودية ضمن طواقم تحكيم الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، وأدار المباراة الأخيرة له منذ أسبوعين.

وسبق له إدارة مباراة الاهلي والوحدة في الجولة العاشرة، والتي انتهت بثلاثية مقابل هدف، وأشهر فيها بطاقة حمراء لصفوف الوحدة.

ويدخل الاتحاد المباراة أمام الاهلي في قمة عربية خالصة، يعول فيها الاتحاد على سجلات انتصاره السابقة، بينما يدخل الاهلي معتمدا على اسمه وعراقته القارية.

وحال تخطي الاهلي الاتحاد السعودي، يستعد لمقابلة فلومينيسي البرازيلي.

قائمة الاهلي لبطولة كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.



الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، على معلول، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.



في الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.



في الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست.

