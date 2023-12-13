نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يونايتد يسجل الهدف الأول في شباك ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن جولينتون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد من تسجيل هدف فريقه الأول في شباك إي سي ميلان في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "جيمس بارك".

ويلتقي الفريقان مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد.

نيوكاسل يونايتد يسجل الهدف الأول في شباك ميلان

وجاء هدف جولينتون في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة ليتقدم النادي الإنجليزي على الروسينيري بهدف دون رد حتى الآن.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر مجموعة بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2 بتعليق "عصام الشوالي".

