نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستوديو التحليلي للمونديال.. كيف يفوز الأهلي على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية؟ ( 4 نقاط ضعف ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفكر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، في كيفية تحقيق الفوز أمام نظيره اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 مساء الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وتأهل العميد لمواجهة الأهلي في ربع النهائي، عقب فوزه أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاحية البطولة، بثلاثة أهداف دون رد.

- 4 سلبيات تهدد الاتحاد

وحرص كولر على متابعة مواجهة الاتحاد وأوكلاند للوقوف على نقاط قوة وضعف خصمه في المواجهة المرتقبة، لحسم التأهل إلى نضف النهائي.

حيث جاءت بعض نقاط الضعف الموجوده في تشكيل العميد الحالي فب ثلاثة نقاط:

1- قلة عدد مدافعين الفريق، بعد إصابة أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي، والإيطالب لويس فيليبي الذب يعاني من إصابة التمزق العضلي، ليصبح الاعتماد الكلي على الثلاثية الحالية التي تضم كل من الهوساوي وحجازي والشنقيطي.

2- عامل الإرهاق الذي يظهر على لاعبي العميد بشكل واضح بسبب تعدد المباريات منذ بداية هذا الموسم في مختلف البطولات والذي كلفهم العديد من الإصابات، والتي وصلت هذا الموسم إلى 18 إصابة عضلية.

3- عدم وجود جناح هجومي صريح واعتماد جاياردو على مهارات وسرعات لاعبي خط الهجوم والوسط، مثل ما شاهدنا أمام أوكلاند في استخدام رومارينهو وكورنادو لهذا الدور.

4- قلة الاختراق وفك التكتلات

ورغم امتلاك اتحاد جدة، العديد من الأسماء اللامعة في خط الهجوم سواء محلي أو أجنبي، إلا أن الفريق يقف عاجزا في المباريات التي يخوضها أمام الفرق التي تعتمد على التكتلات الدفاعية، مثلما تكرر في مباراة أوكلاند سيتي في الشوط الثاني الذي شهد فشل في إحراز أي أهداف بعد ثلاثية الشوط الأول.