نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيب جوارديولا يطلق تصريحات مثيرة عقب فوز مانشستر سيتي على النجم الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في حسم التأهل إلى الدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق سيرفينيا زفيزدا.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا

وتمكن فريق مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره سيرفينيا زفيزدا، بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل بالجولة الأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل اللاعب ميكا هاميلتون الهدف الأول للفريق السماوي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي، إلى النقطة 18 في صدارة جدول ترتيب مجموعته السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد فريق سيرفينيا زفيزدا عند المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

تصريحات جوارديولا عقب مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا

وأكد بيب جوارديولا في تصريحات له عقب المباراة: "سعداء للغاية بعدما حققنا العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا؛ وبالتحديد فيران سوريانو سيكون سعيدًا للغاية لأن الإيرادات ستكون جيدة للغاية".

واكمل جوارديولا: "أكاديميتنا تعمل بشكل جيد، والعديد من اللاعبين يلعبون في الوقت الحالي على أعلى مستوى".

وأشار مدرب مانشستر سيتي عن هدف اللاعب الصاعد ميكا هاميلتون: "أنه هدف رائع بلا شك، اللاعب خاض المباراة بطريقة احترافية، وهو ما جعلني سعيد".

ثم أوضح جوارديولا: "كالفين فيليبس يسدد ركلات الجزاء بطريقة رائعة، وليس لدي علم بمصيره في الميركاتو الشتوي المقبل ".

واختتم جوارديولا: "ريكو صغيرا، ولكنه يمتلك الموهبة الكبيرة، ولديه القدرة في التعامل مع مواقف مختلفة في المباريات ".