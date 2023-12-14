نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انقسام قوي في برشلونة حول مصير تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى ن صباح اليوم الأربعاء عن وجود حالة من الانقسامات داخل أروقة نادي برشلونة بخصوص المدير الفني للبلوجرانا تشافي هيرنانديز.

انقسام في برشلونة بسبب تشافي

وتسببت الخسارة التي التي مني بها برشلونة على يد فريق نادي جيرونا في احداث الزلزال بين اعضاء مجلس الادارة حيث قامت بزعزة الثقة في استمرار تشافي على رأس القيادة الفنية.

وقالت شبكة ريليفو الاسبانية أن مجموعة من اعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة قد فقدوا الثقة في قدرة تشافي على قيادة سفينة البلوجرانا لبر الأمان خلال الفترة القادمة.

وأضافت الشبكة إلى ان بعض أعضاء مجلس الأدارة قد تم مشاهدتهم وهم يتحدثون على متن الطائرة المتجهة إلى بلجيكا قبل مواجهة انتويرب وهم يتشاورون في اسم الخليفة المناسب لتشافي.

وكان جيرونا قد اسقط برشلونة على ملعبه بنتيجة 4-2 في الفوز الأول للجار الكتالوني على ملعب البلوجرانا تاريخيًا.