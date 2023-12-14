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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن أزمة فنية تواجه فريق باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

مبابي يفسر أزمة باريس مع إنريكي

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الفريق يعاني من أزمة حادة في الأداء، حيث لم يستطع هز شباك المنافسين في دوري أبطال أوروبا خلال آخر 52 فرصة محققة للتسجيل، باستثناء ركلة الجزاء التي سجلها مبابي في مباراة نيوكاسل يونايتد.

وتعيش باريس سان جيرمان أزمة أيضًا في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، حيث تعادل مع بوروسيا دورتموند بهدفين وتعادل سلبيًا مع نيوكاسل يونايتد، مما أثر سلبًا على مسيرته في المجموعة السادسة.

تشير الإحصائيات إلى أن فريق باريس سان جيرمان فشل في التسجيل في 52 هجومًا في دوري الأبطال، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا يتعين على الجهاز الفني تصحيحه لضمان تقدم الفريق في البطولة.