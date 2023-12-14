لامين يامال يحقق انجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أحرز اللاعب لامين يامال من فريق برشلونة إنجازًا تاريخيًا خلال مواجهتهم أمام رويال أنتويرب في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

إنجاز قياسي ليامال في دوري أبطال أوروبا

ساهم يامال في صناعة الهدف الوحيد لبرشلونة في الشوط الأول، حيث قام بتقديم تمريرة حاسمة لزميله فيران توريس في الدقيقة الـ35.

ووفقًا لشبكة "سكواوكا" للإحصائيات، يعتبر يامال أول لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا يُسجل تمريرة حاسمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وقد حقق هذا الإنجاز عندما كان عمره 16 عامًا و153 يومًا.

يُشار إلى أن الشوط الأول للمباراة انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، ورغم تأهل برشلونة إلى الدور التالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه يسعى لتحقيق الصدارة في المجموعة من خلال مواجهته لرويال أنتويرب