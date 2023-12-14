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أحمد جودة - القاهرة - يقترب جود بيلينجهام، نجم وسط ريال مدريد، من تحقيق مكانة بارزة في صفوف النادي الملكي، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "آس". يُشير التقرير إلى أن ريال مدريد يواجه أزمة في تنفيذ ركلات الجزاء خلال هذا الموسم.

خطوة واحدة تفصل بيلينجهام عن إرث رونالدو وبنزيما

ويشير التقرير إلى أن لاعبي الفريق الأبيض أخفقوا في تسجيل ثلاث ركلات جزاء في مواجهات ضد سيلتا فيجو وأوساسونا ويونيون برلين، على الرغم من وجود ثلاثة لاعبين يمكنهم تنفيذ تلك الركلات وهم رودريجو جويس وخوسيلو ولوكا مودريتش.

وأوضحت الصحيفة أن الظاهرة تكمن في أن ركلات الجزاء أصبحت تمثل تحديًا لريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وكريم بنزيما.

وتشير التقارير إلى أن بيلينجهام يبدو فعالًا في هذا السياق، مما يجعل الانتباه يتجه نحوه ليكون الركلة الرئيسية لركلات الجزاء في صفوف ريال مدريد، على الرغم من أنه سجل ركلتي جزاء فقط خلال مسيرته مع دورتموند ونجح في تنفيذهما.

وبينما سجل رونالدو 79 هدفًا من أصل 92 ركلة جزاء بنسبة نجاح 85%، سجل راموس 22 هدفًا من 23 ركلة بنسبة نجاح 95%، وأحرز بنزيما 32 هدفًا من 37 ركلة بنسبة نجاح 86%.