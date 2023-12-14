جماهير مانشستر يونايتد تُطالب بإقالة تين هاج.. وهؤلاء أبرز المرشحين

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أحمد جودة - القاهرة - شنت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجومًا ضاريًا على إدارة النادي، بعد خروج الفريق من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع في مجموعته.

واحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في مجموعته بدوري أبطال أوروبا التي ضمن كل من بايرن ميونخ الألماني وجلطة سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي برصيد 4 نقاط فقط، جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في مباراة وحيدة وتعادل في آخري، وخسر 4 مواجهات.

جماهير مانشستر يونايتد تطلب رحيل تين هاج

وطالبت جماهير الشياطين الحمر، برحيل الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى المستويات الكارثية التي يقدمها الفريق تجت قيادة المدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 26 نقطة.

أبرز المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد حال إقالة تين هاج

يُعد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق، والفرنسي وزين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، وهانسي فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، من أبرز المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، حال رحيل تين هاج.

