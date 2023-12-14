نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة السعودي المتوقع أمام الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني ماريلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيواجه الاهلي المصري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، المقام حاليًا على الأراضي السعودية.



موعد مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي

يلتقى الفريقين الكبيرين، مساء، الجمعة، المقبل، الموافق 15 ديسمبر 2023، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجو كورنادو.

خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما.

وكان الاتحاد السعودي قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوز العريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها كل من رومارينهو ونجولو كانتي والقائد كريم بنزيما.

