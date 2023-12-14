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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إخبارية بريطانية عن الأسباب التي تجعل إقالة المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، أمرًا غير محتمل في الوقت الحالي.

سبب مثير وراء رفض إدارة مانشستر يونايتد إقالة تين هاج

يعاني المدرب البالغ من العمر 53 عامًا من ضغط كبير في الفترة الأخيرة، نتيجة لتراجع أداء فريق الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي، إضافةً إلى الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتقرير موقع "ذا أثلتيك" البريطاني، يُفترض حاليًا أن يتم الإبقاء على تين هاج في منصبه، وذلك بسبب التأخر في الإعلان عن حصول جيم راتكليف على حصة 25 في المائة من حقوق النادي.

تشير معظم التقارير الصحفية البريطانية إلى أن تين هاج واجه توترًا مع عدد من اللاعبين في فريق مانشستر يونايتد، بما في ذلك جادون سانشو ورافاييل فاران.

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

تولى تين هاج المسؤولية التدريبية لمانشستر يونايتد في صيف عام 2022، بعد استلامه المهمة من المدرب الألماني رالف رانجنيك.

وقاد تين هاج الفريق للتتويج بكأس كاراباو في الموسم الماضي، إلى جانب بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.