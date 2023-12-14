ميلان يقهر نيوكاسل يونايتد ويخطف بطاقة العبور إلى الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان بطاقة العبور إلى الدوري الأوروبي عقب فوزه أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.



وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.



أحداث مباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد

سيطر لاعبو نيوكاسل يونايتد على مطلع الشوط الأول من المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى إي سي ميلان.

ونجح جوليتون من تسجيل هدف نيوكاسل يونايتد الأول في شباك ميلان في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وتمكن بوليسيتش من معادلة النتيجة للروسينيري في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من أوليفيه جيرو.

وجاء سامول شوكويزي في الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليخطف هدف التقدم لصالح ميلان لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

ترتيب مجموعة ميلان بدوري أبطال أوروبا



دورتموند.. 11 نقطة.

باريس سان جيرمان.. 8 نقاط.

ميلان.. 8 نقاط.

نيوكاسل يونايتد.. 5 نقاط.