يونايتد يودع الأبطال.. وكوبنهاغن يتأهل

يونايتد يودع الأبطال.. وكوبنهاغن يتأهلخرج مانشستر يونايتد الإنجليزي من الموسم القاري خالي الوفاض بخسارته الثلاثاء على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1، فيما حسم كوبنهاغن الدنماركي البطاقة الثانية لهذه المجموعة الأولى بفوزه على ضيفه غلطة سراي التركي 1-0 في الجولة السادسة الأخيرة.

ودخل يونايتد الجولة الأخيرة وهو بحاجة إلى معجزة لأن حتى الانتصار على بايرن لم يكن ليؤمن له بطاقة اللحاق بالعملاق البافاري إلى ثمن النهائي إلا في حال انتهاء المباراة الثانية بالتعادل.

لكن أياً من الأمرين لم يتحقق إذ سجل كينغسلي كومان هدف فوز بايرن، لينتهي به الأمر في ذيل المجموعة بأربع نقاط، فيما حصل كوبنهاغن على المركز الثاني وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي وغلطة سراي بنقاطه الخمس على بطاقة الانتقال إلى ملحق مسابقة "يوروبا ليغ".

وستزيد هذه الخسارة من حجم الضغوط على المدرب الهولندي إريك تن هاغ القادم من خسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام بورنموث في الدوري الممتاز الذي يحتل فيه "الشياطين الحمر" المركز السادس بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 16 مرحلة.

وفي المجموعة الرابعة، انتزع ريال سوسيداد الإسباني الصدارة بعد تعادله مع إنتر ميلان الإيطالي 1-1 على ملعب جوسيبي مياتزا.

وحصل كل فريق على نقطة ليساوى رصيد الفريقين بـ 12 نقطة، لكن الفريق الإسباني انتزع صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف، وصعدا سويا لدور

الـ16.

وبذلك يضع إنتر ميلان وصيف النسخة الماضية للبطولة القارية نفسه في مواجهات قوية أمام أصحاب الصدارة في المجموعات الأخرى.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، عاد بنفيكا البرتغالي بفوز ثمين على مضيفه سالزبورج النمساوي بنتيجة 3-1.

ورفع بنفيكا رصيده إلى أربع نقاط متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن سالزبورج لينتزع العملاق البرتغالي بطاقة التأهل لمسابقة يوروبا ليج بسيناريو مثير في الأمتار الأخيرة.