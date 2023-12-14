السيتي يهزم النجم الأحمر بثلاثية

السيتي يهزم النجم الأحمر بثلاثيةتمكن مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق العلامة الكاملة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بفوزه الصعب على النجم الأحمر الصربي 3-2، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وحقق سيتي الذي كان ضامنا تأهله العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بفوزه في مبارياته الست في دور المجموعات مؤكداً جاهزيته للدفاع عن اللقب بنجاح. وحذا سيتي حذو ريال مدريد الذي حقق بدوره العلامة الكاملة في دور المجموعات.

فيما ودع بطل الدوري الصربي المسابقة ولم يتمكن من التأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي، بحصوله على المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل مع مضيفه يونغ بويز السويسري (2-2) في الجولة الثانية.

وأجرى المدرب الإسباني بيب غوارديولا 9 تغييرات على تشكيلة مانشستر سيتي التي خاضت المباراة ضد لوتون تاون (2-1) في الدوري الانجليزي الممتاز الأحد، ومنح الفرصة لعنصر الشباب، حيث أشرك المهاجم ميكا هاميلتون في اول مباراة رسمية له مع الفريق الأول بالإضافة الى النروجي أوسكار بوب.