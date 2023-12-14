كهربا: علاقتي مع كولر رائعة ونغمة الأهلي يحتاج مهاجم لا تشغلني

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، عن علاقته بالسويسري مارسل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والمنافسة الشرسة على مركز الهجوم داخل الفريق.

كهربا: علاقتي مع كولر أكثر من رائعة وكان مهتما بعودتي للملاعب

وقال كهربا خلال تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الأهلي:" تجربتي مع كولر كانت رائعة للغاية، وعلاقتي به أكثر من رائعة، خاصةً بتأثيره الإيجابي على مساري ومساهمته في تجهيزي بشكل ممتاز مع مدرب الأحمال خلال فترة التوقف."

وأضاف: "كان مهتمًا جدًا بعودتي بقوة إلى الملعب، والحمد لله أنني عدت بشكل ناجح، مساهمًا مع الأهلي في الفوز بالبطولات، أشكره على دعمه الكبير واستعادتي للحياة الرياضية، إذ كان واثقًا تمامًا من قدراتي، ويعلمها جيدًا وكنت على قدر ثقته بي."

كهربا: المنافسة بين المهاجمين قوية وأسعى للتألق في أي مركز

وتحدث محمود عبد المنعم كهربا، عن المنافسة في مركز الهجوم، وحاجة الفريق لدعم هذا المركز، قائلًا:" أسعى للتألق في أي مركز يتم تكليفي به مع الأهلي، وأعمل بجد لتحقيق الانتصارات، وأقاتل من أجل تحقيق المزيد مع الفريق."

وأكمل كهربا:" المنافسة في مركز الهجوم جيدة، والعلاقة مع زملائي مميزة، نملك عناصر رائعة، وعلاقتنا مميزة، نحن جميعًا نعمل من أجل خدمة الأهلي، أي لاعب يظهر بشكل جيد سأكون سعيد، سيجد الدعم والتشجيع من قبلي بالتأكيد."

كهربا: نغمة الأهلي يحتاج مهاجم جديد لا تشغلني

وتابع: "الشائعات حول احتياج الأهلي لمهاجم لا تؤثر علي، ونغمة الأهلي يحتاج لمهاجم جديد التي تتردد باستمرار مؤخرًا لا تشغلني مطلقًا، هناك لاعب غيري قد يشعر بحالة إحباط، لكنني أركز فقط على الملعب، النادي هو الذي يتخذ القرارات، وأنا هنا لدعمه في أي وقت، سأرحب بأي لاعب جديد وأقدم له الدعم والمساعدة للتألق."

وأكمل كهربا: جميعنا نلعب تحت شعار الأهلي ولن يأخد أحد من رزقي أو شهرتي."

واختتم كهربا: "فخور بمساهمة زملائي في الفريق، وسأكون سعيدًا بتألق أي زميل، لا أخشى فقدان أي شيء بمساعدتي للفريق، لن يأخذ أحد من رزقي أو شهرتي نحن جميعًا نلعب من أجل النادي الأهلي، وكلنا نلعب تحت شعاره، ونضحي من أجله دومًا."