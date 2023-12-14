برشلونة يسقط أمام أنتويرب بثلاثية

برشلونة يسقط أمام أنتويرب بثلاثيةتلقى برشلونة خسارة جديدة، بالسقوط بنتيجة 2-3 أمام رويال أنتويرب البلجيكي، يوم الأربعاء، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لرويال أنتويرب آرثر فيرمين في الدقيقة 2، وفينسنت يانسن في الدقيقة 56، وإلينيخينا في الدقيقة (90+2)، بينما أحرز لبرشلونة فيران توريس في الدقيقة 35، ومارك جويو في الدقيقة (90+1).

ورغم هذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في صدارة المجموعة، بينما حصد رويال أنتويرب أول 3 نقاط له في المجموعة.

وهذه الخسارة هي الثانية على التوالي لبرشلونة، بعد السقوط في الليجا أمام جيرونا لأول مرة في تاريخه بنتيجة (4/2) هذا الأسبوع.