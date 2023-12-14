دورتموند وباريس وميلان إلى دور الـ16

دورتموند وباريس وميلان إلى دور الـ16خرج باريس سان جيرمان من عنق الزجاجة وبلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتعادله من مضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 1-1 مستغلا في الوقت ذاته سقوط نيوكاسل الانجليزي على ارضه امام ميلان الايطالي 1-2 يوم الأربعاء في الجولة السادسة الاخيرة لمنافسات المجموعة السادسة.

في المباراة الاولى على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، حقق سان جيرمان الاهم بانتزاعه نقطة واحدة من دورتموند منحته المركز الثاني في مجموعته وراء اصحاب الارض وبالتالي سيواجه فريقا قويا في ثمن النهائي قد يكون برشلونة او ريال مدريد الاسبانيين او مانشستر سيتي الانجليزي حامل اللقب او بايرن ميونخ الالماني.

وغاب عن سان جيرمان جناحه الايمن السريع عثمان ديمبيليه بسبب الايقاف، فحل بدلا منه راندال كولو مواني في حين لعب على الجبهة المقابلة برادلي باركولا، وكيليان مبابي في مركز قلب الهجوم.

جاءت المباراة سريعة من الطرفين طوال الدقائق التسعين واضاع الفريقان كما هائلا من الاهداف لا سيما في الشوط الاول.

وارتمى حارس سان جيرمان الايطالي جانلويجي دوناروما على تسديدة قائد دروتموند ماريو رويس (7)، رد عليه لاعب وسط سان جيرمان البرتغالي فيتينيا كر زاحفة ابعدها الحارس السويسري غريغور كوبل (12).

ودانت السيطرة للفريق الباريسي الذي سنحت له ثلاث فرص حقيقية تواليا من دون ان ينجح في هز الشباك. فبعد لعبة مشتركة رائعة بين اكثر من لاعب من فريق العاصمة مرر كولو مواني كرة متقنة باتجاه الكوري الجنوبي كانغ لي والمرمى مشرع امامه لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث وسط صدمة الجميع في المدرجات (15).

وانقذ المدافع العملاق نيكلاس سوله مرماه من هدف اكيد عندما تخطى مبابي حارس دورتموند كوبل وسدد في المرمى الخالي لكن الاول تعملق في ابعادها وسط دهشة مبابي (17)، ثم تدخل القائم الايمن للتصدي لكرة باركولا (19).

وتابع سان جيرمان مسلسل اهدار الفرص عندما مرر مبابي كرة امامية بينية باتجاه كولو مواني الذي شق طريقه بين مدافعين وغمز الكرة لدى خروج الحارس لكنها مرت الى جانب القائم (24). وتصدى دوناروما لتسديدة قوية لرويس على الطاير وابعدها خارج المنطقة (25).

وتدخل دوناروما مرة جديدة لابطال مفعول كرة قوية ارتدت منه باتجاه كريم اديمي والمرمى مشرع امامه لكنه سددها فوق العارضة (31). وانفرد كولو مواني بالحارس كوبل لكن الاخير كان له بالمرصاد مرة دجديدة (45).

بدأ دورتموند الشوط الثاني بقوة واطلق يوليان براندت كرة قوية تصدى لها دوناروما ببراعة (47)، رد عليه كانغ لي ارتمى عليها كوبل (49).

ونجح دورتموند في افتتاح التسجيل اثر تردد الظهير الايمن المغربي اشرف حكيمي في اعادة الكرة الى ماركينيوس فخطفها الجزائري رامي بن سبعيني ومنه الى نيكلاس فولكروغ الذي هيأها على طبق من ذهب الى اديمي فسددها ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك (51).

بيد ان دورتموند لم ينعم كثيرا بتقدمه لان سان جرمان ادرك التعادل بعدها بخمس دقائق عندما قام مبابي بمجهود فردي رائع على الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل ان تصل الكرة الى وارن زاير-ايمري فاطلقها قوية زاحفة داخل الشباك (56). والهدف هو الاول لزاير-ايمري البالغ من العمر 17 عاما في دوري ابطال اوروبا.

ودخل الهولندي دونيل مالن في صفوف دورتموند لتنشيط الجبهة الهجومية وكاد يمنح التقدم مجددا لفريقه عندما اطلق كرة قوية تصدى لها دوناروما ببراعة (62).

وظن مبابي انه منح التقدم لسان جيرمان عندما انفرد بالحارس وسجل في مرماه لكن الحكم الغى الهدف بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) (76).

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، حقق ميلان الاهم عندما قلب تخلفه امام نيوكاسل صاحب الارض الى فوز 2-1 وانتزع منه بطاقة الملحق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وسنحت فرصة اولى لنيوكاسل من ركلة حرة مباشرة اطلقها الاختصاصي كيران تريبييه فوق العارضة بقليل (6).

وسدد الباراغوياني ميغيل الميرون بين يدي الحارس الدولي الفرنسي مايك مينيان (20)، رد عليه الجناح البرتغالي رافايل لياو بتسديدة لولبية مرت الى جانب القائم الايمن (25).

ونجح نيوكاسل في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية للاعب وسطه البرازيلي جولينتون من داخل المنطقة استقرت في سقف الشباك (33).

ونجح الاميركي كريستيان بوليسيك في ادراك التعادل بعد تمريرة من المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو (59).

وكاد البرازيلي برونو غيمارايش يمنح التقدم لنيوكاسل من تسديدة لولبية تصدى لها مينيان وارتطمت بالعارضة (67).

وانفرد لياو بحارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا وسدد في القائم الايسر (79).

ونجح ميلان في حسم النتيجة بواسطة البديل النيجيري صامويل تشوكويزي بعد ثوان من نزوله بديلا بتسديدة لولبية بعيدا عن متناول حارس نيوكاسل (84).