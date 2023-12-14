مواجهات مثيرة ومرتقبة لباريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في حجز مقعده ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بصعوبة بالغة.

مواجهات مثيرة ومرتقبة لباريس سان جيرمان

وأنهى باريس سان جيرمان مشواره في دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط خلف بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة وذلك عقب تعادل الفريقان في الجولة السادسة والأخيرة بهدف لكل منهما.

وفاز باريس سان جيرمان في مباراتين وتعادل في 2 أيضًا وخسر مثلهما بدور المجموعات ليلتقي النادي الباريس في دور الـ16 مع أحد أندية أصحاب المركز الأول في باقي المجموعات.

ولن يواجه باريس سان جيرمان أي فريق في مجموعته، حيث لن يواجه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الأول.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أيام 13و14و20 و21 فبراير 2024 بينما ستُقام مباريات العودة أيام 5 و6 و12و13 مارس 2024 في حين ستقام القرعة يوم الاثنين المقبل.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي الخصوم المحتملون لباريس سان جيرمان في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني.

المجموعة الثانية: آرسنال الإنجليزي.

المجموعة الثالثة: ريال مدريد الإسباني.

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد الإسباني.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني.