مدرب فولهام يوجه نصيحة خاصة لـ الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف هيوجو أوليفيرا مدرب حراس المرمى، والمدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لفريق فولهام الإنجليزي توقعاته لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

مدرب فولهام يوجه نصيحة خاصة لـ الأهلي

قال أوليفيرا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "منافسة كبيرة ومواجهة صعبة بين الأهلي واتحاد جدة، ستكون مباراة صعبة للغاية، ليس سهلا أن تلعب مباراة مفتوحة أمام اتحاد جدة الذي يملك الكثير من اللاعبين المميزين"

واختتم: "الأهلي مختلف عن اتحاد جدة قليلا، لكن إذا كان لدى الأهلي الوحدة الجماعية سوف يتخطى عقبة اتحاد جدة"

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قنوات scc sports hd السعودية المشفرة المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

