نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: عرض سعودي لـ شيكابالا وهذا هو موقف اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ ونجم الكرة المصرية السابق، عن تلقي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، من أجل الرحيل في يناير المقبل.

إبراهيم سعيد: عرض سعودي لـ شيكابالا

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي سعودي تقدم بعرض من أجل التعاقد مع قائد الزمالك شيكابالا، واللاعب يرفض هذا العرض".

وأوضح: "أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك مفاوضات شفهية من بعض الوكلاء مع قائد الفريق شيكابالا من أجل تسويقه والرحيل إلي دوري يلو السعودي (دوري الدرجة الأولي)".

وتابع: "شيكابالا رفض ذلك وسيوافق على العرض الجديد من أجل البقاء داخل نادي الزمالك الموسمين المقبلين وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة".

واختتم إبراهيم سعيد: "شيكابالا توصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب، من أجل تمديد عقده لموسم آخر مع إمكانية إضافة موسم إضافي".