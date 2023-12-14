نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة حول رحيل زيزو عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ ونجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة بشأن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، خلال الفترة المقبلة.

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة حول رحيل زيزو عن الزمالك

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مصدر داخل نادي الزمالك يكشف عن موقف إدارة النادي بشأن رحيل أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق، من أجل الانتقال إلى صفوف نادي الشباب السعودي".

وأوضح: "والد زيزو يضغط من أجل رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك، وإدارة النادي تضع رقم خرافي للموافقة على بيعه إلي الشباب السعودي".

وأكد إبراهيم سعيد أن هُناك مصدر وأوضح في تصريحات خاصة لـ+90 أن والد زيزو يضغط بقوة على إدارة الزمالك من أجل الموافقة على رحيله في يناير.

وشدد: "الزمالك يستعد لبيع زيزو نجم منتخب مصد بمقابل مادي يصل إلى 20 مليون دولار، ولكن العرض الشفهي المقدم من الشباب قدره 8 ملايين دولار فقط".

وانهى إبراهيم سعيد حديثه: "إدارة الزمالك تصر على البقاء على خدمات زيزو من أجل أهميته الفنية وصعوبة تعويضه في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد".

