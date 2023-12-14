نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفقة أجنبية جديدة على أعتاب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، العمل على حل أزمة التعاقد مع مهاجم بمواصفات خاصة خلال الموسم الحالي، لحل أزمة خط الهجوم التي تضرب القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وأوصى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع مع صفقة جديدة في الخط الأمامي، لحل مشكلة إهدار الفرص المحققة من لاعبي القلعة الحمراء.

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وصرح الإعلامي كريم حسن شحاتة:" أن النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يسعى لتدعيم صفوف الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأكد عبر برنامج "كورة كل يوم"، المذاع على قناة الحياة، الأهلي يخطط لضم مهاجم إفريقي تحت السن، خلال الفترة المقبلة.

وأردف: " الأهلي كان يفكر في التعاقد من أحد الثنائي مروان حمدي أو أحمد أمين أوفا، ولكن قد يلجأ إلى ضم مهاجم إفريقي تحت السن".

وأختتم:" الأهلي قام بإرسال بعض الكشافين للبحث عن مهاجم إفريقي تحت السن مواليد 2005، لدعم صفوف هجومه".